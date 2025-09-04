Жителей Московской области пригласили принять участие во всероссийском субботнике

Жители Подмосковья смогут принять участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия», который пройдет во всех регионах страны с 7 по 28 сентября. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Субботник «Зеленой России» — одна из самых массовых экологических акций. За время ее существования в мероприятиях приняли участие более 18 млн человек, и жители Подмосковья традиционно становятся одними из самых активных», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Участниками субботника могут стать все желающие, его можно устроить на своем участке или во дворе. Кроме того, желающие могут собрать неравнодушных людей и устроить свою площадку на территории предприятия или организации. Узнать другие подробности можно здесь.

Акцию проводят с 2013 года при поддержке Минприроды и других федеральных ведомств.

