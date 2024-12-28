Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками «Почты России»

Одной из жертв такой схемы стала жительница Балашихи. Женщине поступил звонок якобы от сотрудника «Почты России». Он сообщил, что поступившее на имя жительницы письмо затерялось в распределительном центре. Собеседник спросил, куда лучше его отправить. Женщина согласилась получить письмо на электронную почту и назвала несколько полученных SMS-кодов.

Позднее жительница поняла, что передала данные аферистам: злоумышленники сразу же сменили ее пароль на сайте Госуслуг и в банковском приложении. Женщина попыталась связаться с банком, и с Госуслугами, но ей не удалось. Вскоре ей поступил звонок — девушка на другом конце провода предложила подать заявление в Центробанк, чтобы обезопасить денежные средства. Затем позвонил якобы сотрудник ФСБ. Все звонящие убеждали женщину перевести деньги на «безопасный счет».

В результате жительница оформила кредит, обналичила сбережения, заняла деньги у знакомых. В общей сложности она передала мошенникам более трех миллионов рублей.