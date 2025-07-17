Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих криптовалютные курсы
В прокуратуре Подмосковья предупредили о мошенничестве с криптокурсами
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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они предлагают пройти обучение на криптовалютных курсах. Об этом сообщают прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.
«Они втираются в доверие и предлагают обучиться новому навыку без предоплаты. Затем втягивают жертву в воронку „вложи больше, чтобы получить результат и вывести деньги“, — говорится в сообщении.
Если человек решит вложиться такое обучение, он рискует потерять свои накопления. Чтобы не допустить этого, важно не вестись на предложения о легком заработке, не предоставлять доступ к своим счетам и всегда проверять полученную информацию.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).