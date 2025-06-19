Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников МФЦ

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников МФЦ и пытаются заполучить персональные данные.

Так, злоумышленники звонят жителям под видом работников МФЦ и просят назвать код из СМС, который является кодом доступа к сайту Госуслуг. После этого звонят другие мошенники, представляющиеся сотрудниками различных ведомств, и запугивают жертв уголовной ответственностью или потерей денег. Аферисты убеждают обналичить средства и передать их курьеру для декларирования или освобождения от ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МФЦ не запрашивают по телефону личные данные и коды из СМС, а сотрудники ведомств не требуют по телефону деньги для «декларирования» или «освобождения от ответственности».

Ранее сообщалось, что в Химках осудят мошенника, который обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.