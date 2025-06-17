Мошенник, обманувший пенсионерку на 1,5 млн рублей, предстанет перед судом в Химках

В Химках предстанет перед судом житель столицы в возрасте 22 лет, обманувший 86-летнюю пенсионерку на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в марте текущего года. Сообщник подсудимого позвонил пожилой женщине и представился работником военной прокуратуры. Он убедил жительницу в том, что деньги с ее банковского счета пытаются перевести на поддержку ВСУ. Чтобы сохранить сбережения, необходимо срочно обналичить их и передать курьеру, заявил звонивший. В результате пенсионерка сняла со своего счета 1,5 млн рублей и отдала их курьеру, в роли которого выступал подсудимый.

«Мне бы хотелось еще раз обратить внимание наших граждан на ключевые моменты в этой и подобных схемах обмана. Первое — имитация представителя власти в телефонном разговоре: злоумышленник представился работником военной прокуратуры, что вызывает доверие у жертвы. Второе — создание ложной угрозы: пенсионерку убедили, что ее деньги могут пойти на финансирование ВСУ. Третье — не давать время на раздумья: мошенники требовали срочно обналичить и передать деньги. И еще один характерный признак мошеннической схемы — привлечение курьера для получения денег», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Курьера задержали. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь его ждет суд.

«Рассказывайте пожилым родственникам об уловках мошенников, не позволяйте злоумышленникам воспользоваться их добротой и доверчивостью», — призвал Забатурин.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев добавил, что необходимо критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги и сохранять бдительность.

«Данный случай показывает, насколько изобретательными бывают мошенники, когда пытаются завладеть сбережениями людей старшего поколения. В подобных ситуациях следует быть бдительным и критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги. Главное управление региональной безопасности продолжает информировать жителей Подмосковья как о новых способах мошенничества, так и о том, как им противостоять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что мошенник, который вымогал у пенсионеров в Одинцово 2,3 млн рублей, был приговорен к 1,5 года колонии.