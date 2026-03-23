Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Так, аферисты массово отправляют большое количество СМС якобы от банка или сайта Госуслуг, в которых говорится о подозрительных переводах, взятии кредита или взломе аккаунта.

После этого мошенники звонят под видом сотрудников банковских или государственных организаций и просят подтвердить личность. Для этого им требуется СМС-код, данные банковской карты, паспорта или ФИО.

Жителям напомнили, что банки и государственные органы никогда не просят назвать СМС-коды или данные по телефону. Их также призвали не перезванивать по номерам из подозрительных СМС. Чтобы проверить информацию, следует позвонить на официальный номер организации, указанный на ее сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ.