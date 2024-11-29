Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества «Налог на нужды СВО»

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенничества. Она связана с так называемым «налогом на нужды специальной военной операции».

Так, злоумышленники рассылают гражданам сообщения «от банка», в котором говорится: «На основании распоряжения правительства с вас удержат суммы на нужды спецоперации».

Желающим отказаться от уплаты «налога» предлагается пройти по прикрепленной ссылке. После перехода пользователя по ней мошенники получают доступ к его персональным данным и банковским счетам.

Жителям напомнили, что все сборы в поддержку бойцов осуществляются исключительно на добровольной основе.