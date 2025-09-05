Жители Химок отметили День российской гвардии
День российской гвардии отметили в Химках
В Химках в Доме культуры в деревне Брехово организовали встречу, посвященную Дню российской гвардии, в рамках которой жителям рассказали о пути элитных частей, их традициях и современном предназначении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В патриотическом мероприятии принял участие депутат от «Химок» Алексей Федоров. Он подчеркнул, что от петровских времен до специальной военной операции военные всегда «проявляют беспримерное мужество».
«Подобные мероприятия — это действенный инструмент передачи молодежи ключевых ценностей: уважения к подвигу предков и осознания личной ответственности за будущее страны», — добавил депутат Руслан Шаипов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.