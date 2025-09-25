Жители Химок почтили память героев — освободителей Полтавы

«В ходе мероприятий, которые проходят в округе в рамках программы, горожан знакомят со знаковыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны. Такие встречи сегодня особенно важны, ведь они объединяют представителей разных поколений вокруг общих ценностей: патриотизма и любви к Родине», — добавила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.