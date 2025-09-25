Жители Химок почтили память героев — освободителей Полтавы
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках провели серию мероприятий, посвященных 82-летию со дня освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, одно из них состоялось в сквере Марии Рубцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что подобные мероприятия особенно важны в условиях проведения специальной военной операции, поскольку они помогают сохранить историческую правду и память о подвигах героев и осознать цену свободы. Встречу провели в рамках общественной программы, которую реализуют в Химках второй год подряд.
«В ходе мероприятий, которые проходят в округе в рамках программы, горожан знакомят со знаковыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны. Такие встречи сегодня особенно важны, ведь они объединяют представителей разных поколений вокруг общих ценностей: патриотизма и любви к Родине», — добавила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.
