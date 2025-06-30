Жители Химок узнали о формировании женского батальона Марии Бочкаревой
Лекцию о формировании женского батальона Марии Бочкаревой провели в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе учреждения «Малый бизнес» прошла патриотическая лекция, в рамках нее жители Химок узнали о создании женского «батальона смерти», который возглавила старший унтер-офицер времен Первой мировой войны Мария Бочкарева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Почетным гостем мероприятия стал помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин. Кроме того, к участникам с видеообращением обратился депутат Артур Каримов.
«Желание встать на защиту Родины исходило от женщин со всех уголков страны. Их обучали не только строевой подготовке, но и искусству владения оружием. В итоге в этот батальон вошли более 3 тыс. отважных женщин, готовых плечом к плечу с мужчинами бороться за мир и свободу», — сказал Каримов.
Депутат Юлия Мамай добавила, что связь поколений можно проследить в постоянном стремлении женщин быть на передовой, защищать Родину и поддерживать боевой дух военных.
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