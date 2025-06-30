Жители Химок узнали о формировании женского батальона Марии Бочкаревой

«Желание встать на защиту Родины исходило от женщин со всех уголков страны. Их обучали не только строевой подготовке, но и искусству владения оружием. В итоге в этот батальон вошли более 3 тыс. отважных женщин, готовых плечом к плечу с мужчинами бороться за мир и свободу», — сказал Каримов.