Жители и гости Химок смогут посетить музей школы «Наследие»
Жители Химок смогут посетить музей школы «Наследие»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках жителям доступен музей истории края и школы «Наследие», там представлены классные журналы 1935–1942 годов, свидетельства об окончании школы, пионерская и школьная формы, учебники и пособия, документы из личных архивов учителей, которые работали в школе в 30–50-е годы прошлого века. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В музее регулярно проходят экскурсии и тематические мероприятия в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Посетителям рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, а также об участниках специальной военной операции.
«Школьные музеи играют большую роль в воспитании молодежи. Они помогают превратить сухие факты из учебников в живые, осязаемые истории. Такие места воспитывают уважение к истории, традициям и культуре своей страны и своего города», – отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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