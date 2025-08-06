Жители и гости Химок смогут посетить музей школы «Наследие»

В Химках жителям доступен музей истории края и школы «Наследие», там представлены классные журналы 1935–1942 годов, свидетельства об окончании школы, пионерская и школьная формы, учебники и пособия, документы из личных архивов учителей, которые работали в школе в 30–50-е годы прошлого века. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.