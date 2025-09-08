Жители и гости Люберец отметили День города

В подмосковных Люберцах отметили День города в субботу, 6 сентября, гости смогли прокатиться на мототехнике в «Семейном мотопарке», участники специальной военной операции – получить консультации по трудоустройству на ярмарке вакансий. Площадки организовали активисты партии «Единая Россия» в рамках федеральных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с Единой Россией».

Открытие «Семейного мотопарка» собрало более 500 посетителей, включая 300 детей и подростков. Им представили более 20 моделей современной мототехники, обучающие зоны и тест-драйвы.

«Главная цель проекта – популяризация детского спорта и развитие мотоклубов в городском округе, где уже сегодня занимается более 200 ребят. За один день площадку посетили более 500 человек, и мы уверены, что многие из них станут нашими будущими спортсменами», – отметил депутат местного Совета, муниципальный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов.

Участники СВО в рамках ярмарки вакансий получили индивидуальные консультации по трудоустройству, помощь в подборе вакансий и направления на переобучение или повышение квалификации. Депутат окружного Совета, муниципальный координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Мигран Туманов подчеркнул важность того, чтобы помочь каждому найти достойное место, где их опыт будет востребован.

В рамках празднования Дня города партийцы совместно с подмосковным Центром занятости населения также провели для молодежи профориентационное тестирование и семинар «Продающее резюме».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.