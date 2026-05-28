Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 30 мая, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатное профилактическое обследование, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний, в областных центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение требует меньше времени и дает наибольший эффект, а значит, существенно повышает шансы на выздоровление», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По словам министра, с начала 2026 года бесплатные онкоскрининги в регионе прошли более 2,9 тыс. жителей. В рамках осмотра пациентам доступны консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, скрининг для оценки рисков развития злокачественных заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта и не только. При себе нудно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).

Узнать подробности о центрах можно на портале онкологической службы региона.

