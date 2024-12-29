Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Освободители Европы»

По словам члена регионального штаба Бессмертного полка России в регионе Марии Анисимовой, конкурсы движения находят большой отклик у жителей Подмосковья — область всегда входит в число лидеров творческих и исследовательских проектов.

«Дети и взрослые пишут и читают стихи, поют песни, исследуют боевой и трудовой путь своих семейных героев. Во многих семьях жителей Подмосковья есть те, кто в годы Великой Отечественной войны освобождал города и целые страны Европы. Мы очень ждем, что в юбилейный год Победы они ими поделятся», – сказала она.

В рамках конкурса все желающие могут рассказать историю о подвиге героя своей семьи. Сделать это можно в разных форматах, включая эссе, видеоролик, рисунок и презентацию. Подать заявку на участие можно на официальном портале проекта. Подробная информация об условиях участия доступна на странице движения во «ВКонтакте».