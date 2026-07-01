Жители Подмосковья подали более 1,1 тыс. заявлений на получение выплаты на новорожденного

На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 1,1 тыс. заявлений на оформление выплаты для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными детьми через региональный портал госуслуг, с начала 2026 года было подано более 28 тыс. заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» можно найти по ссылке, ее могут получить семьи, которые ранее не получали подарочный набор. Сумма выплаты составляет 20 тыс. рублей.

При подаче заявки нужно будет заполнить данные о ребенке, а также банковские реквизиты. Срок рассмотрения заявления — семь рабочих дней.

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