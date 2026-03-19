Жители Подмосковья подали более 1,2 тыс. онлайн-заявок на получение выплат по уходу за инвалидами

Жители Подмосковья с начала года подали через региональный портал госуслуг более 1,2 тыс. заявок на получение выплат по уходу за инвалидами. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить выплату можно в случае ухода за инвалидами I и II групп, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и прописаны в Подмосковье.

Оформить услугу могут неработающие жители, студенты-заочники или лица, работающие удаленно или не более двух часов в день. Заявителю должно быть от 18 до 65 лет.

Выплата назначается на полгода, после чего требуется продление меры поддержки.

