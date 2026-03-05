Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел детское отделение Семейного центра им. А. И. Мещерякова, пообщался с воспитанниками и поблагодарил сотрудников.

«Здесь занимаются детки, которым приходится прикладывать огромное количество труда, чтобы научиться говорить, писать, осваивать азбуку. Я хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову и всю ее команду, а это около 200 человек, которые несут эту благородную миссию уже много лет. Очень важно то, что каждый уголок этого центра работает — это и кабинет психолога, и все, что связано с творчеством, и спортивный зал. Я хочу поздравить вас и ваш коллектив с 8 Марта, пожелать здоровья, и пусть все ваши добрые дела и дальнейшие планы обязательно будут осуществляться», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 5/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 6/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 7/7

Центр был основан в 1962 году советскими психологами и дефектологами Александром Мещеряковым и Иваном Соколянским. Учреждение специализируется на комплексной реабилитации, абилитации, обучении детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха, речи.

Сейчас в центре находится 171 воспитанник в возрасте от 3 до 23 лет. Более 40% из них — это ребята, приехавшие из других регионов России.

На базе центра открыты собственные школа и детский сад. Здесь также расположены жилые помещения, действуют 11 учебно-производственных мастерских, музыкальная школа.

«За последние годы у нас произошли огромные изменения — мы не только провели капитальный ремонт детского отделения, но еще и построили новый центр, где сейчас и молодые инвалиды, и участники СВО проходят реабилитацию. Это была моя мечта, и я очень довольна, что при поддержке губернатора она осуществилась», — сказала советник Семейного центра Галина Епифанова.

В этом году многие выпускники центра продолжили обучение в профильных учебных заведениях. Еще 15 человек перешли в отделение для инвалидов молодого возраста.

