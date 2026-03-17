Жители Подмосковья подали более 14 тыс. онлайн-заявок на подачу отчета опекуна

С начала 2026 года в Подмосковье услугой «Отчет опекуна (попечителя)» воспользовались более 14 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» – «Опека и попечительство», она позволяет опекунам и попечителям совершеннолетних и несовершеннолетних направить ежегодный отчет об имуществе без личного посещения органа опеки и попечительства. Для этого им нужно пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Сделать это необходимо до 1 февраля года, который следует за отчетным.

