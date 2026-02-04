Жители Подмосковья подали более 4 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

За первый месяц 2026 года жители Подмосковья подали более 4 тыс. заявлений на прикрепление к поликлинике, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму, где потребуется выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться. Жителям напомнили, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год (исключение составляют случаи изменения места жительства или места пребывания). Найти услугу можно на портале в разделе «Прочее» – «Здоровье».

