Жители Подмосковья подали более 6 тыс. онлайн-заявок на получение экстренной соцпомощи

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 6 тыс. электронных заявлений на оформление экстренной социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях», для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Оформить такую помощь могут местные жители, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.