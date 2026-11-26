В Красногорске возводят жилой комплекс «Станиславский» от компании «ОМ Девелопмент», на территории продолжается строительство детского сада на 120 мест — строители перешли к надземной части здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение рассчитано на пять групп, в нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочная.

На площадке жилого комплекса ведется активное строительство первой очереди, малоэтажный камерный проект с оригинальной архитектурой будет включать пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.