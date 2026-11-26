Новый детский сад появится в ЖК «Станиславский» в Красногорске
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Красногорске возводят жилой комплекс «Станиславский» от компании «ОМ Девелопмент», на территории продолжается строительство детского сада на 120 мест — строители перешли к надземной части здания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Учреждение рассчитано на пять групп, в нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочная.
На площадке жилого комплекса ведется активное строительство первой очереди, малоэтажный камерный проект с оригинальной архитектурой будет включать пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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