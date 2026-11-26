В ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске строят детский сад на 300 мест, проект реализует группа «Самолет» - строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком, начат этап чистовой отделки. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит около 4,2 тыс. кв. м, он рассчитан на 12 групп для детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят многофункциональный блок, объединяющий игровую, учебную зону, столовую и спальню, а также кабинет логопеда и психолога, студию для творческих занятий, актовый зал, физкультурный зал, пищеблок полного цикла.

Во дворе детского сада появятся игровые площадки в эко-стиле с песочницами, горками и навесами от дождя, а также спортивная зона для баскетбола и воркаута.

На территории ЖК ведется строительство двух детских садов и школы, в будущем там построят поликлинику для детей и взрослых с постом скорой помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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