В ЖК «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи продолжается передача ключей в корпусе № 5, ключи выдают уже в девяти секциях из 11 — заселено 35% квартир. Проект реализует группа «Самолет», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Корпус № 5 переменной этажности от 11 до 17 этажей рассчитан более чем на 1,2 тыс. квартир общей площадью 53,5 тыс. кв. м, в доме представлены лоты от студий до четырехкомнатных евроформата. На первых этажах дома предусмотрены 47 коммерческих помещений под магазины и бытовые сервисы, в подвальном этаже находятся 452 индивидуальных кладовых.

Вблизи жилых домов предусмотрен многоуровневый паркинг на 810 машино-мест, есть плоскостная парковка на 1089 машино-мест в северной части территории застройки. На территории обустроены игровые площадки для детей разных возрастов с элементами геопластики, воркаут-зона, площадка для йоги и столы для настольного тенниса, а также тихие зоны отдыха в окружении зелени

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.