В Московской области платные уличные парковки устроены не так, как многие привыкли: паркоматов здесь нет вовсе. Все расчеты ведутся дистанционно и исключительно в безналичной форме. Водителю отводится десять минут после остановки, чтобы оформить и оплатить сессию, а после завершения оплаченного времени дается еще десять минут на то, чтобы освободить место. Если автомобиль уезжает раньше, платить за стоянку не требуется. Подробности — в материале REGIONS .

Парковка не взимается по воскресеньям и в государственные праздники. На муниципальных стоянках плата не берется и в ночное время — с 20:00 до 08:00, тогда как региональные зоны функционируют круглосуточно. За неоплату или просрочку более десяти минут предусмотрен штраф ₽2,5 тыс.

Оплатить стоянку удобнее всего через мобильное приложение «Парковки России»:

выбирается зона на карте или по номеру со щита,

указывается госномер автомобиля и время,

нажимается кнопка «Припарковать».

В приложении действует поминутная тарификация со второго часа, а при досрочном выезде неиспользованные деньги возвращаются на парковочный счет. Альтернативный вариант — СМС на номер 7757 в формате номер_зоны госномер_авто количество_часов, например 5001 А123БВ750 2. Для продления отправляется Х2, для досрочной остановки — S или С. Также доступен голосовой сервис по номеру 3210, бесплатному с мобильного, или по номеру +7 495 539-54-54. Уличные паркоматы в Подмосковье не используются: терминалы для оплаты наличными или картой на улицах не устанавливаются.

Специалисты советуют сразу после остановки найти на синем информационном щите четырехзначный номер парковочной зоны и не полагаться только на геолокацию смартфона.

Затем открыть приложение «Парковки России».

Проверить зону, госномер и время, запустить сессию.

При слабом интернете выручат СМС на 7757 или голосовой сервис.

Виртуальный парковочный счет пополняется через СБП, банковскую карту или SberPay без банковской комиссии.

При оплате СМС деньги списываются со счета мобильного телефона, и оператор может взять комиссию. Ближе к концу оплаченного времени стоит поставить напоминание, чтобы продлить сессию или завершить ее и успеть выехать в пределах десяти минут.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Чаще всего к штрафу приводят оплата парковки позже десяти минут после остановки, неверно указанный госномер, номер зоны или время окончания сессии, выезд с места позже десяти минут после завершения оплаченного периода, а также попытка найти уличный паркомат вместо дистанционной оплаты через приложение, СМС или голосовой сервис.

Исправить ошибку можно в приложении «Парковки России»: открыть активную сессию и скорректировать госномер автомобиля, номер зоны или время окончания парковки. Сделать это нужно до 23:59 текущих суток. Опция доступна ограниченное число раз в месяц.

Полезно также включить уведомления приложения и сохранять историю сессий: это помогает быстрее разобраться со спорной ситуацией и не пропустить момент продления. Для поездок в Подмосковье лучше заранее проверить баланс парковочного счета, обновить приложение «Парковки России» и убедиться, что банковская карта или СБП работают без сбоев. Такой подход снижает риск штрафа и делает оплату уличной парковки понятной даже при короткой остановке.

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