Десять минут на оплату и десять на выезд: как устроена платная парковка в Подмосковье без паркоматов
REGIONS: платные парковки Московской области работают без паркоматов и наличных
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
В Московской области платные уличные парковки устроены не так, как многие привыкли: паркоматов здесь нет вовсе. Все расчеты ведутся дистанционно и исключительно в безналичной форме. Водителю отводится десять минут после остановки, чтобы оформить и оплатить сессию, а после завершения оплаченного времени дается еще десять минут на то, чтобы освободить место. Если автомобиль уезжает раньше, платить за стоянку не требуется. Подробности — в материале REGIONS.
Парковка не взимается по воскресеньям и в государственные праздники. На муниципальных стоянках плата не берется и в ночное время — с 20:00 до 08:00, тогда как региональные зоны функционируют круглосуточно. За неоплату или просрочку более десяти минут предусмотрен штраф ₽2,5 тыс.
Оплатить стоянку удобнее всего через мобильное приложение «Парковки России»:
- выбирается зона на карте или по номеру со щита,
- указывается госномер автомобиля и время,
- нажимается кнопка «Припарковать».
В приложении действует поминутная тарификация со второго часа, а при досрочном выезде неиспользованные деньги возвращаются на парковочный счет. Альтернативный вариант — СМС на номер 7757 в формате номер_зоны госномер_авто количество_часов, например 5001 А123БВ750 2. Для продления отправляется Х2, для досрочной остановки — S или С. Также доступен голосовой сервис по номеру 3210, бесплатному с мобильного, или по номеру +7 495 539-54-54. Уличные паркоматы в Подмосковье не используются: терминалы для оплаты наличными или картой на улицах не устанавливаются.
Специалисты советуют сразу после остановки найти на синем информационном щите четырехзначный номер парковочной зоны и не полагаться только на геолокацию смартфона.
- Затем открыть приложение «Парковки России».
- Проверить зону, госномер и время, запустить сессию.
- При слабом интернете выручат СМС на 7757 или голосовой сервис.
- Виртуальный парковочный счет пополняется через СБП, банковскую карту или SberPay без банковской комиссии.
При оплате СМС деньги списываются со счета мобильного телефона, и оператор может взять комиссию. Ближе к концу оплаченного времени стоит поставить напоминание, чтобы продлить сессию или завершить ее и успеть выехать в пределах десяти минут.
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Чаще всего к штрафу приводят оплата парковки позже десяти минут после остановки, неверно указанный госномер, номер зоны или время окончания сессии, выезд с места позже десяти минут после завершения оплаченного периода, а также попытка найти уличный паркомат вместо дистанционной оплаты через приложение, СМС или голосовой сервис.
Исправить ошибку можно в приложении «Парковки России»: открыть активную сессию и скорректировать госномер автомобиля, номер зоны или время окончания парковки. Сделать это нужно до 23:59 текущих суток. Опция доступна ограниченное число раз в месяц.
Полезно также включить уведомления приложения и сохранять историю сессий: это помогает быстрее разобраться со спорной ситуацией и не пропустить момент продления. Для поездок в Подмосковье лучше заранее проверить баланс парковочного счета, обновить приложение «Парковки России» и убедиться, что банковская карта или СБП работают без сбоев. Такой подход снижает риск штрафа и делает оплату уличной парковки понятной даже при короткой остановке.
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