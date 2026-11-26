Американский исследователь НЛО Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на снимке поверхности Марса предполагаемые следы древней инопланетной цивилизации, пишет Daily Mail. Панорамную фотографию сделал марсоход Perseverance в 2022 году во время исследования кратера Езеро.

На снимке Уоринг разглядел скальное образование, напоминающее небольшой дом с прямоугольным дверным проемом высотой около двух метров.

Неподалеку исследователь также заметил объект зеленовато-синего цвета, который он принял за поваленную статую инопланетного божества. Среди других предполагаемых находок Уоринг назвал кости, орудия труда и скульптуры.

Уфолог уже неоднократно сообщал о подобных открытиях. Однако он не представил убедительных доказательств искусственного происхождения обнаруженных объектов, а их реальные размеры сложно определить по фотографиям.

В 2022 году NASA уже объясняло происхождение похожего «дверного проема», заснятого марсоходом Curiosity. Тогда загадочный объект оказался естественной трещиной в скале высотой всего около 30 см и шириной 40 см.

Сам кратер Езеро действительно представляет большой интерес для ученых: миллиарды лет назад на его месте находилось озеро, где могли существовать микроорганизмы.

Однако существование древней разумной цивилизации на Марсе не подтверждено научными данными, а находки Уоринга остаются исключительно его интерпретацией фотографий.