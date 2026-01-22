Жители Подмосковья подали почти 4 тыс. заявлений на получение справок в сфере опеки

По итогам 2025 года жители Подмосковья подали порядка 3,5 тыс. заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Справки и выписки». Она позволяет получить справку о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления и не только. Ею могут воспользоваться родители или опекуны старше 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно.

