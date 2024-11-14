Жители Подмосковья с января подали около 7 тысяч заявлений на перевод дачных домов в жилые

Жители Подмосковья с начала текущего года подали порядка семи тысяч заявлений на перевод дачных домов в жилые, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по признанию садового дома жилым доступна на сайте госуслуг региона в разделе «Дом и ЖКХ». Благодаря ее запуску жители могут изменить статус дома в онлайн-формате.

Чтобы получить услугу, после авторизации на сайте следует указать городской округ, выбрать цель обращения, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение тринадцати рабочих дней.