Жители Подмосковья с начала года подали онлайн 16 тыс. заявлений на оформление градостроительных планов

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали 16 тыс. заявлений на получение онлайн-услуги по оформлению градостроительных планов участков земли. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить услугу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация права». Она доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые владеют земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

По итогам прошлого года такую услугу в регионе получили более 95 тыс. раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных землях.