Жители Подмосковья сдали около трехсот тонн старых покрышек за две недели

Жители Подмосковья сдали порядка 200 тонн старых покрышек в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак» за две недели. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

Акция направлена на сокращение сезонных навалов отходов на контейнерных площадках региона. Принести резину можно на специально оборудованные локации. Победители акции получат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Для этого участникам нужно сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в социальной сети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.