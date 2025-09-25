Жители Подмосковья смогут посетить мероприятия, приуроченные ко Дню отца

В Подмосковье и других регионах России с 13 по 19 октября будут проводить мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня отца. Об этом сообщает правительство Московской области.

В сообщении подчеркнули, что эти мероприятия играют особую роль в период проведения специальной военной операции. В 2025 году календарная дата праздника выпадает на воскресенье, 19 октября. Организатором и оператором его проведения является АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ „Территория Первых“, возглавляемая первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженным артистом России Денисом Майдановым.

Так, в этот период будут проходить «Разговор о важном» — беседы со школьниками об отцовстве, онлайн-выставка «Я и папа», фотовыставка «Четыре поколения», акция «Отцовский парк» — создание аллеи отцов и семейные мероприятия в парковых зонах и не только. В Москве празднование стартует 13 октября с проведения торжественного мероприятия-съемки в Концертном зале «Москва» с последующей трансляцией концерта 18 октября в федеральном эфире телеканала НТВ. Концерт откроет приветствие президента России Владимира Путина.

19 октября в столице состоится акция «Отцовский парк» — посадка деревьев известными отцами в Москворецком парке, а также в парковых зонах других административных округов города. В Москворецком парке с концертной программой в честь Дня отца выступят известные артисты.

Мероприятия пройдут при поддержке администрации президента страны, департамента культуры города Москвы, ВПП «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России». Всероссийский день отца учрежден президентом в 2021 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+