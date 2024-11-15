Жители Подмосковья смогут принять участие в акции по сбору вторсырья

Завтра в Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов, в мероприятиях смогут принять участие все желающие жители региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, акции проведут на парковке у ДК Орбита, а также по адресу Школьный туп., д. 1А в Раменском округе, в Центральном парке напротив парковки за зданием администрации и в Парке сказок у входа со стороны ул. Плеханова, д. 15 в Люберцах, а также в микрорайоне Голландский квартал, д. 26к2 в Пушкинском округе.

Жителям региона напомнили, что перед сдачей вторсырья его необходимо очистить и компактно упаковать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.