Жители Подмосковья в ноябре покупали почти 800 кг фруктов в день

В прошлом месяце жители Подмосковья покупали порядка 800 килограммов фруктов в день, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, общий объем реализованных фруктов за день в ноябре составлял около 773 килограммов. Жители покупали яблоки, апельсины, мандарины, киви и другие фрукты. В целом за месяц магазины области продали двадцать три тонны фруктов.

Как отметили в министерстве, в преддверии Нового года самым востребованным видом фруктов являются мандарины. При выборе этой продукции следует обратить внимание на цвет плода. Он должен быть оранжево-красным или оранжевым. Если мандарин легко проминается пальцем, то он испорчен.