Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью на госэкзамены почти 40 тыс. раз

Более 39 тыс. школьников Подмосковья подали заявки для участия в госэкзаменах на региональном портале госуслуг, на прошлой неделе услуга записи на участие в ЕГЭ и ОГЭ возглавила рейтинг популярных госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что в тройку лидеров также вошли услуга «Выписка из домовой книги» (более 17,3 тыс. заявок) и услуга выдачи и замены социальных карт жителя МО (более 8,1 тыс.). Среди других популярных – запись в кружки и секции и присвоение адреса. Напомним, что в общей сложности на портале пользователям доступны более 420 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.