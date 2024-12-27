Жители Подмосковья за месяц купили более 23 тысяч тонн хлеба

Жители Подмосковья за прошлый месяц купили более 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Двадцать две с половиной тысячи тонн реализованной продукции — это изделия из пшеничной муки. Порядка 604 тонн приходится на продукцию из ржаной и ржано-пшеничной муки.

«В среднем в день жители региона приобретали 767 тонн продукции», - отметили в министерстве.

В подмосковных магазинах представлено огромное количество видов хлеба — от классического багета из пшеничной муки до хлеба с различными добавками, бездрожжевой и мультизлаковой продукции.