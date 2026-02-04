Жители Подмосковья за месяц подали более 2 тыс. онлайн-заявок на получение справки для зубопротезирования

За январь 2026 года жители Подмосковья подали более 2 тыс. онлайн-заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». В ведомстве уточнили, что право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога есть у ветеранов труда и военной службы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров и других льготников. Перед подачей заявления им необходимо посетить стоматолога.

