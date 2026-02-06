Жители Подмосковья за месяц подали более 6 тыс. онлайн-заявлений в детсады

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой записи детей в дошкольные образовательные учреждения более 6 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» — «Детские сады». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать родители или законные представители ребенка в возрасте до семи, у которых есть временная или постоянная регистрация в регионе. Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней. Когда ведомство рассмотрит документы, ребенка включат в очередь на зачисление.

