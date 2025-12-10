Жителям Химок рассказали, как выбрать новогоднюю ель

Специалисты химкинского питомника растений «Вашутино» поделились секретами, как выбрать новогоднюю елку и продлить ей жизнь. Рекомендации привели в администрации Химок.

В Подмосковье все елочные базары нанесли на интерактивную карту, сообщили до этого в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, перед тем как занести дерево в дом, нужно пару дней подержать его на балконе. В помещении елку следует устанавливать подальше от отопительных приборов, так как горячий воздух быстро высушивает хвою. Также у дерева должен быть постоянный доступ к воде.

Живую елку лучше покупать не раньше, чем за 5-6 дней до Нового года. Специалисты посоветовали выбирать деревья с корневой системой. После праздников их можно высадить на участке.

