Жителям Химок рассказали о кружках и секциях для детей

Жителям Химок в администрации округа рассказали о кружках и секциях, доступных для детей. Ребенка можно записать в музыкальную школу, изобразительную студию, на танцевальные занятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье по программе «Профессионалитет» создадут еще три кластера.

В Доме юных техников «Интеграл» доступны занятия судомодельным и авиамодельным спортом, шахматы, авто- и мотоспорт. В клубе по пилотированию «Чистое небо» можно научиться управлять квадрокоптерами.

В музейной мастерской ДК «Родина» детей учат организовывать выставки, в театральная студии «В! Смысле» — петь и играть на сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Мытищи проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ».