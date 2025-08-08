Жителям Химок рассказали о подвиге летчика Виктора Талалихина

В Химках на базе спортивной школы «Виктория» организовали лекцию, посвященную Герою Советского Союза Виктору Талалихину, который в ночь на 7 августа 1941 года впервые в мире совершил ночной воздушный таран вражеского бомбардировщика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. К участникам присоединился муниципальный депутат Николай Томашов.

«Вместе с администрацией школы мы регулярно проводим здесь такие лекции и уроки мужества. Это не разовые акции, а системная работа по патриотическому воспитанию. Юным спортсменам, привыкшим бороться за победу, важно видеть примеры настоящего мужества, самоотверженности и любви к Родине», — отметил Томашов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в условиях проведения СВО такие мероприятия особенно актуальны.

