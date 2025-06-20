Жителям Химок рассказали о работе школьных музеев

В Химках на базе образовательных учреждений открыли школьные музеи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

На базе них проходят экскурсии и патриотические мероприятия по программе «Успех V единстве поколений». В ходе ее реализации для жителей проводят мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

Так, например, Военно-исторический музей воинской и боевой славы: «Вечная память защитникам Родины» функционирует на базе школы №30. Там представлены книги об исторических личностях, находки и трофеи с полей сражений, экспонаты, которые передал из-за ленточки депутат Химок Глеб Демченко, и не только.

«Создание Военно-исторического музея стало важным шагом в формировании у наших учеников чувства гордости за страну, уважения к ее истории и традициям. В одном пространстве мы постарались собрать экспонаты времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции и истории города», – сказала директор школы №30 Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.