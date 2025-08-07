Жителям и гостям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 7 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.