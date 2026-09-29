Жителям Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 29 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве – I класс, в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и в четверг, 30 сентября и 1 октября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах – III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +10-17 градусов, ночью – +4-9. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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