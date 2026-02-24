Жителям Подмосковья напомнили о необходимости определения границ земельного участка

В БТИ Подмосковья напомнили жителям о необходимости определения границ земельного участка. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, если у участка не установлены границы, и данные не внесены в ЕГРН, объект нельзя будет продать, завещать или подарить. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на объекты капитального строительства, расположенные на таких участках.

Чтобы установить границы участка, нужно подать в БТИ региона заявку на услугу по межеванию участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о новых правилах размещения НТО на частных участках.