Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности детей на праздничных мероприятиях

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям региона о правилах безопасности детей на праздничных мероприятиях, приуроченных к наступающему Новому году.

Дети должны знать свой адрес, номера телефонов родителей и экстренных служб. Им можно положить в карман записку с этими сведениями. Перед посещением ребенком новогоднего мероприятия нужно зарядить его телефон, одеть его в теплую и яркую одежду, а также на всякий случай сфотографировать его.

Также детям важно разъяснить правила поведения в различных ситуациях. К примеру, если ребенок потерялся на празднике, ему следует стоять на месте и ждать родителей. Кроме того, можно попросить взрослых позвонить родителям или обратиться за помощью к людям в форме, чтобы они позвали родителей по громкой связи. Ни в коем случае нельзя уходить с незнакомыми людьми.

Помимо этого, нельзя трогать декорации и электрические гирлянды, есть снег или грызть сосульки, выбегать на дорогу, выходить на лед водоемов.