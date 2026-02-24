Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности в зимнем лесу

В период зимнего туристического сезона в лесах Подмосковья важно соблюдать правила безопасности при посещении лесных массивов, поскольку лес остается зоной повышенного риска. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Так, специалисты советуют не забывать о правилах пожарной безопасности, поскольку даже в холодное время года сохраняется вероятность возгораний. Кроме того, важно правильно использовать туристическое газовое оборудование — горелки, плиты и баллоны, устанавливать их только на устойчивой поверхности, очищенной от снега и мусора.

Туристов также призвали соблюдать экологическую ответственность и забирать весь мусор с собой. Среди общих рекомендаций — информировать близких о маршруте и предполагаемом времени возвращения, одеваться по погоде, брать с собой полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также избегать выхода на тонкий лед лесных водоемов.

