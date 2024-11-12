Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения с лисами

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям региона о правилах поведения с лисами. В ведомстве отметили, что в последнее время эти животные все чаще забредают в населенные пункты.

Главная причина появления лис вблизи населенных пунктов — поиск пропитания. Однако, это не означает, что животных нужно подкармливать. Легкая добыча притупляет инстинкт самосохранения дикого зверя, и лиса начнет видеть в человеке легкодоступный источник еды.

Также к лисам лучше не приближаться в связи с тем, что они могут быть заражены бешенством. Основные симптомы заболевания — обильное слюнотечение, затуманенный взгляд, торчащий изо рта язык.