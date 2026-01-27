Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники атакуют аккаунты на сайте госуслуг

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей о новых случаях мошенничества с сайтом госуслуг.

Так, злоумышленники отправляют письма якобы от портала госуслуг. В которых требуют незамедлительно обновить почтовый адрес. Для этого требуется позвонить в «техподдержку» по указанному номеру. При этом аферисты призывают никому не сообщать код из СМС, чтобы сбить жертву с толку. В результате они выманивают персональные данные и получают доступ к аккаунту на портале госуслуг.

Жителей призвали не звонить на номера, указанные в письмах, и не переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, никому нельзя сообщать СМС-коды.

Рассылка от сайта госуслуг может быть приходить только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

