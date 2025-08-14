Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусах добраться до музеев и усадеб федерального значения
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об автобусных маршрутах, которые следуют до музеев и усадеб федерального значения.
К примеру, до усадьбы «Мураново» в Пушкино можно доехать на маршруте № 34. Он следует прямо до входа на территорию усадьбы.
До музея-заповедника «Мелихово» в Чехове следуют маршруты № 428к и № 25. До «Нового Иерусалима» в Истре — маршруты № 32 и № 33.
Подробная информация об автобусных маршрутах, на которых можно добраться до культурных учреждений региона, представлена на официальном сайте министерства.
