Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусах добраться до музеев и усадеб федерального значения

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об автобусных маршрутах, которые следуют до музеев и усадеб федерального значения.

К примеру, до усадьбы «Мураново» в Пушкино можно доехать на маршруте № 34. Он следует прямо до входа на территорию усадьбы.

До музея-заповедника «Мелихово» в Чехове следуют маршруты № 428к и № 25. До «Нового Иерусалима» в Истре — маршруты № 32 и № 33.

Подробная информация об автобусных маршрутах, на которых можно добраться до культурных учреждений региона, представлена на официальном сайте министерства.

