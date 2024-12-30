Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить квартиру к отъезду на праздники
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как подготовить квартиру к отъезду на новогодние праздники.
В первую очередь, необходимо выключить из розеток электроприборы — телевизор, компьютер, утюг, гирлянду. Это позволит сэкономить электроэнергию и предотвратит риск короткого замыкания.
После этого следует закрыть все окна и двери. Это необходимо для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в случае неблагоприятных погодных условий.
Также нужно перекрыть воду, чтобы избежать протечек и затопления. Помимо этого, важно проверить и перекрыть газовое оборудование. Напоследок рекомендуется выбросить мусор.