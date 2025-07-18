Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить квартиру к отпуску

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, как подготовить квартиру к отпуску.

Так, в ведомстве рекомендовали перед отъездом отключить все электроприборы. Это не только сэкономит электроэнергию, но и снизит риск короткого замыкания.

Также следует перекрыть воду, закрыв вентили на стояках или у счетчиков. Это предотвратит протечки. Помимо этого, нужно надежно запереть двери и плотно закрыть окна.

Кроме того, рекомендуется вынести мусор, освободить холодильник, договориться с близкими, которые смогут присмотреть за комнатными растениями и домашними питомцами.

В министерстве также посоветовали связаться с соседями и оставить им свой контактный номер и данные доверенного лица на случай экстренной ситуации.

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